Milano, tentano di derubare anziano: arrestate 3 persone

Tre persone, un cittadino cubano di 24 anni e due cileni di 33 e 44, sono state arrestate a Milano per il tentato furto commesso ai danni di un 85enne. Alcuni agenti di polizia, in servizio in corso Buenos Aires, hanno notato i tre uomini che si aggiravano con fare sospetto, comunicando tra loro con auricolari e a gesti. Vicino a un negozio, uno dei tre ha urtato un anziano e gli ha sfilato il portafoglio dalla giacca. L’85enne ha però subito capito e allora il malvivente ha lasciato cadere il portafogli per terra, per fingere che fosse caduto all’anziano. I poliziotti che hanno assistito alla scena sono intervenuti e hanno arrestato i tre.