Milano, sudario per Gaza a Palazzo Marino: scontro con la comunità ebraica

Un lenzuolo bianco è stato esposto sulla facciata di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per aderire alla campagna “50.000 sudari per Gaza”, che ha coinvolto oltre 200 città italiane. L’iniziativa, pensata per stimolare la riflessione sul dramma umanitario, ha suscitato la dura reazione di Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica: “Sala ha scelto da che parte stare”. Il sindaco replica: “Chi mi critica non ha capito il ruolo di un sindaco. Hamas l’ho sempre condannato, ora critico anche Netanyahu”. Intanto lenzuola bianche sono apparse anche in altre città come Torino, Firenze, Bologna e Roma.