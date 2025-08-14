Milano, strappano la collanina a un anziano: presi due 19enni

Due diciannovenni egiziani sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di aver rapinato un anziano sabato a Milano. Il 9 agosto, poco dopo le ore 9.30, mentre un 89enne camminava lungo via Neera alla periferia sud della città, i due giovani - secondo le indagini - gli si sono avvicinati alle spalle: uno dei due gli ha strappato con violenza la collana che indossava, causandogli vistosi segni sul collo, prima di fuggire con il complice. Visionate le numerose immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, intorno alle 12, i poliziotti hanno individuato nei pressi della pensilina della fermata Atm in via Montegani, all'angolo proprio con via Neera, i due 19enni, che nel frattempo avevano cambiato parte dell'abbigliamento. I due ragazzi stranieri, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, sono stati riconosciuti dalla vittima.