Milano, strappa le collane a un'anziana mentre cammina per strada

La polizia ha fermato un 24enne algerino che era fuggito in monopattino

08 Set 2025 - 15:00
00:30 

A Milano la polizia ha fermato un 24enne algerino per una rapina. Il giovane, irregolare e con precedenti, è ritenuto responsabile del furto delle collane ai danni di un'anziana signora di 87 anni. L'episodio è avvenuto in Corso Italia il 30 settembre. Il ragazzo, come si vede nelle immagini, si è avvicinato alla signora mettendole una mano sulla spalla per poi strapparle con forza le collane che indossava e facendola cadere a terra. L'algerino è poi fuggito in monopattino ma i poliziotti lo hanno individuato e bloccato poco prima che lasciasse la città. 

