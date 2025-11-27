Milano, spara al buttafuori che lo aveva allontanato: arrestato 33enne

I carabinieri hanno arrestato un 33enne accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco per aver sparato contro il buttafuori di un locale di Lainate. I fatti risalgono al 14 settembre. Secondo la ricostruzione, il buttafuori lo aveva invitato ad allontanarsi perché era orario di chiusura. La reazione sarebbe stata immediata: il 33enne avrebbe estratto l’arma e sparato sette colpi. Il vigilante è riuscito a evitare i proiettili gettandosi dietro le auto parcheggiate, salvandosi.