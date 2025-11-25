Milano, sgominata rete di narcos: perquisizioni in tutta Italia

La guardia di finanza di Milano, insieme al Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 28 indagati, di cui 25 destinati al carcere e tre ai domiciliari. Gli arrestati sono ritenuti parte di un’associazione criminale armata legata alla ’ndrangheta della Locride, con collegamenti operativi con soggetti della criminalità albanese. Le attività contestate includono traffici internazionali di sostanze stupefacenti e operazioni di riciclaggio. L’indagine, coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia, ha ricostruito un complesso sistema di importazione della cocaina dal Sud America, grazie a una rete criminale attiva in Lombardia e con diramazioni in Germania, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Colombia e Brasile. Le comunicazioni criptate tra i membri del sodalizio hanno consentito di identificare ruoli e contatti, incluso quello con broker albanesi e fornitori sudamericani. Nel giro di due anni sarebbero stati movimentati carichi di droga per un valore superiore a 27 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire diversi episodi di importazione di cocaina, per oltre 3,5 tonnellate, utilizzando la tecnica del "rip-off", che prevede l’inserimento della droga nei container di trasporti commerciali leciti.