Milano, scontro sull'intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli: Sala dice no

A Milano si accende lo scontro politico sulla proposta del presidente del Senato, Ignazio La Russa, di intitolare l’istituto Molinari a Sergio Ramelli, 18enne del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975. Il sindaco Beppe Sala si dice contrario, definendo la proposta “una scelta divisiva” e commentando polemicamente: “Si svegliano adesso con la richiesta, così è comodo”. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana replica: “Mi auguro che possa ripensarci, è arrivato il momento della pacificazione”. La Russa, infine, apre a un compromesso: “Preferisco una piazza per tutti piuttosto che una polemica senza senso. Lo dico ai miei e al sindaco”. L’ipotesi resta sul tavolo, ma il Comune per ora non arretra.