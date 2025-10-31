Milano, paura in metro: punta il coltello contro un ragazzino per farsi consegnare il cellulare

Grazie alle telecamere e anche agli acquisti che ha fatto usando la carta di credito di una delle sue vittime, un ucraino di 18 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano con l'accusa di aver compiuto almeno tre rapine su bus e metro. La prima il 17 ottobre intorno alle 23:30, quando si è fatto consegnare un cellulare da un 29enne che si trovava su un bus della linea 50, minacciandolo e tenendo la mano in tasca come se avesse un arma. Due giorni dopo, domenica 19, alle 6:30 si è avvicinato a un 23enne che stava aspettando la metro 4 alla fermata Frattini, gli ha puntato una lama al fianco e si è fatto dare il cellulare, il codice di sblocco e anche dieci euro. Poi uscito, utilizzando il sistema di pagamento associato allo smartphone ha fatto spesa da un tabaccaio e in un supermercato. Mezz'ora dopo il diciottenne ha rapinato un suo coetaneo su un treno della M4 minacciandolo sempre con la lama, facendosi dare telefonino e codice di blocco, e costringendolo a scendere alla fermata successiva. Gli agenti sono riusciti a identificare e a rintracciare il diciottenne, regolare ma senza fissa dimora, con addosso lo stesso cappello utilizzato per le rapine.