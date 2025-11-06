Milano, ospite di un hotel lancia oggetti contro gli animalisti che stavano protestando

A Milano, momenti di tensione davanti all’Excelsior Hotel Gallia, dove gli attivisti di Animal Equality stavano manifestando. Durante la protesta, una cliente dell'albergo si è affacciata dal quarto piano e ha iniziato a lanciare oggetti contro il gruppo. Sali da bagno, porta saponette, flaconi di bagnoschiuma, pannolini sporchi e perfino secchiate d’acqua sono caduti sulla strada, sfiorando i manifestanti. Secondo quanto riferito dagli attivisti, la donna sarebbe poi scesa in strada tentando di aggredire il gruppo, ma è stata bloccata dai bodyguard dell'hotel e dalle forze dell'ordine. Tornata in camera, avrebbe ripreso a lanciare oggetti, tra cui una bottiglia di vetro piena d'acqua che si è infranta a pochi centimetri dagli animalisti. La cliente è stata identificata dalla polizia.