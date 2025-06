Milano, la maxi-insegna pericolante sul grattacielo a CityLife

Momenti di preoccupazione a Milano dopo il cedimento dell'insegna sulla torre Hadid, che ospita la sede del gruppo Generali a CityLife. Una delle due maxi-insegne con la scritta della compagnia assicurativa, infatti, è rimasta pericolante sul tetto. Generali ha poi annunciato la totale messa in sicurezza. "L'episodio - spiega la compagnia in una nota - è stato prontamente gestito con l'immediata messa in sicurezza dell'insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone né a strutture circostanti". La zona è stata interdetta, chiusa la fermata della M5 di piazza Tre Torri e anche il centro commerciale CityLife Shopping district. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e forze dell'ordine.