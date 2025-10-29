Logo Tgcom24
La testimonianza

Milano, la mamma picchiata da una gang di ragazzine: "Presa a calci e pugni dopo che hanno offeso mia figlia"

La 35enne ha raccontato l'episodio al "Diario del giorno": "Ho riportato una frattura allo zigomo e una sutura"in testa"

29 Ott 2025 - 17:09
04:29 

Diana, nome di fantasia, è stata picchiata a sangue da una gang di bulle, che vive nel quartiere popolare Corvetto a Milano. "Le ragazze avevano dai 16 ai 19 anni, hanno insultato mia figlia, dandole della poco di buono. Sono note al quartiere - ha raccontato la madre 35enne a "Diario del giorno" - Dopo quell'appellativo mi sono diretta verso di loro. Io avevo parcheggiato l'auto, quando ero tornata dal lavoro verso le 19.45. Ho chiesto chi avesse detto questa frase, anche se sapevo benissimo che erano state loro. Con fare aggressivo si sono avvicinate a me, hanno iniziato a tirarmi i capelli e a buttarmi per terra e poi, quando ero per terra, mi hanno colpito con calci e pugni. Ho riportato una frattura allo zigomo e una sutura in testa. Io queste ragazze le conoscevo, perché girano nel quartiere, ma non vanno a scuola con mia figlia e non l'hanno mai frequentata, ma la conoscevano di nome. L'appellativo associato al nome di mia figlia è stato dato per fare scatenare la controversia".

I soccorsi dei passanti

  La donna ha aggiunto: "Volevano farsi sentire da tutti, lo hanno gridato a gran voce in piazza davanti al bar. Poco dopo fortunatamente è intervenuta la gente presente e hanno chiamato i soccorsi, ma ormai i danni erano stati fatti perché hanno agito in gruppo".

La dinamica e la denuncia

  "Ha iniziato una ragazza che ho già denunciato, perché è conosciuta dal quartiere e conoscevo il nome. La questura ha già richiesto le immagini del bar e domani dovrò andare a fare il riconoscimento. Sono già note alle forze dell'ordine, sono già schedate. Non conosco le famiglie, ma il padre di una di queste che ho denunciato ha dichiarato che la figlia è stata aggredita da me. E sta cercando di proteggere la figlia".

