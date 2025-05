Milano, la linea di Forza Italia verso le amministrative del 2027

Milano torna al centro della scena. Inizia così il percorso di Forza Italia verso le elezioni amministrative del 2027. L'evento ha riunito in città i big del partito. L'obiettivo è quello di aprire una discussione costruttiva sul futuro di Milano e lanciare idee e proposte da mettere in campo dopo anni di amministrazione del Pd. "Sappiamo come intervenire, lo abbiamo già fatto e con successo e lo rifaremo per ridare slancio a questa straordinaria città" afferma Letizia Moratti. Tra gli ospiti d'onore, anche Paolo Berlusconi: "Milano, che è il motore di questo Paese, credo abbia veramente bisogno di una competizione volenterosa e capace per riconquistare il governo della città".