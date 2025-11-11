Milano, inchiesta sui "cecchini del weekend" di Sarajevo

Avrebbero pagato per andare a sparare e uccidere. Come fanno alcuni cacciatori per partecipare a certi safari. Ma a morire sotto i loro colpi non erano grossi animali. Le loro prede erano uomini, donne e persino bambini. Una storia dell'orrore che ci riporta indietro di oltre 30 anni, al terribile assedio di Sarajevo: i civili uccisi furono quasi 14 mila, di cui mille e 600 minori. Secondo un esposto presentato dallo scrittore Ezio Gavazzeni tra il 1992 e il 1996 almeno 5 italiani, ma si sospetta che siano molti, addirittura fino a 200, pagarono cifre ingenti ai militari serbi per partecipare all’assedio della capitale bosniaca.