Milano, incendio nella notte all'Ortomercato: i soccorsi al lavoro

Un incendio è scoppiato, nella notte, nella vasta area dell'Ortomercato di Milano. Le fiamme hanno interessato oltre 2.500 metri quadrati e si sono sviluppate in un'area di stoccaggio di un'impresa ortofrutticola, estendendosi a tre capannoni, di cui sono parzialmente crollate le coperture. Sul posto per contenere le fiamme, sono giunte 15 squadre di pompieri, oltre a cinque ambulanze del 118 in prevenzione e ai carabinieri.