NEL museo archeologico

Milano-Cortina: accesa ad Olimpia la fiaccola dei Giochi

Il fuoco è stato acceso dall'attrice Mary Mina, nel ruolo di gran sacerdotessa, accompagnata dalle vestali che indossano abiti che ricordano quelli degli antichi greci.

26 Nov 2025 - 11:57
02:33 
