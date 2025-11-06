Logo Tgcom24
Milano-Cortina 2026, esercitazioni antiterrorismo della Polizia di Stato

A Milano, lo scenario simulato ha riguardato un attacco terroristico allo stadio "Giuseppe Meazza", durante una visita guidata di turisti

06 Nov 2025 - 10:44
01:23 