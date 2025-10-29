Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via delle Olimpiadi invernali

Mancano 100 giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e il Coni alza l’asticella. “Da 17 medaglie bisogna passare a 19 come minimo”, ha dichiarato il presidente Luciano Buonfiglio durante la conferenza stampa alla Triennale di Milano. “Siamo pronti a dare il massimo, come dietro le quinte di uno spettacolo alla Scala”, ha aggiunto. Il Coni ha inoltre confermato i premi per gli atleti: 180mila euro per l’oro, 90mila per l’argento e 60mila per il bronzo. Come già annunciato dal ministro dello Sport Andrea Abodi, i riconoscimenti saranno detassati dopo gli ultimi passaggi burocratici.