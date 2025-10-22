Milano, accoltellata una donna: il luogo dell'aggressione

Una donna è stata colpita al volto mercoledì mattina con una coltellata in via Giuseppina Grassini, alla periferia nord di Milano. E' stata portata all'ospedale Niguarda dove è stata operata. La vittima presenta ferite a collo, torace e addome, ed è stata presa in carico dal trauma center. È in pericolo di vita e la prognosi è riservata. Sarebbe stato l’ex marito, secondo le prime ricostruzioni, ad aggredirla. Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine.