Milano, 19enne arrestato per aver violentato due ragazzine: sceglieva le sue vittime in metro

Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato dai carabinieri di Milano con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due minorenni. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti a Bussero il 12 agosto 2025 e a Milano il 10 settembre. L'attività investigativa ha permesso di individuare un preciso modus operandi attribuito al giovane. In entrambi i casi, secondo quanto ricostruito, il 19enne avrebbe individuato le proprie vittime nelle stazioni della metropolitana della linea verde, tra Gorgonzola e Crescenzago. Dopo averle notate, avrebbe avviato un pedinamento discreto fino alle abitazioni delle due ragazze, di 15 e 16 anni. Una volta aperto il portone di casa, le giovani sarebbero state assalite.