Milan, Camarda visita i bambini della chirurgia pediatrica

L'attaccante del Milan Francesco Camarda ha visitato il reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale Buzzi di Milano. Il calciatore ha portato giochi e magliette rossonere ai piccoli in cura presso il reparto. Con una cerimonia è stata anche donata una borsa di studio a una psicologa e psicoterapeuta che collaborerà con il Dipartimento di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale. La borsa di studio è stata creata grazie ai fondi raccolti attraverso FantaCharity, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra Rise Together Foundation e Fantacalcio, che unisce la passione per il calcio al sostegno di progetti la salute dei bambini.