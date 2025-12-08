Migranti, via libera del Consiglio Ue a nuovo regolamento su rimpatri

Diciamo subito che la linea d'azione portata avanti dal nostro governo in questi anni sulla questione immigrazione ha avuto pieno riconoscimento da parte dell'Unione europea. E si tratta di una vittoria politica. Da oggi cambia tutto. Sì perché il Consiglio dell'Unione rafforza e fa chiarezza da una parte sul concetto chiave di Paese sicuro di provenienza del migrante, dall'altra sulla materia dell'accoglienza. Archiviando le cosiddette regole di Dublino, che penalizzavano l'Italia. In buona sostanza le domande di asilo da parte di chi proviene da Egitto, Tunisia Marocco, India, Banghladesh, Colombia, Kosovo, potranno essere respinte per inammissibilità, con relativa velocizzazione delle procedure di rimpatrio. Non solo, la domanda di asilo potrà essere gestita da un paese terzo sicuro, diverso da quello d'origine tra cui quelli candidati a entrare nell'Unione, con relativo elenco stabilito.