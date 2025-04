Migranti, Trump contro i giudici: scontro totale

I tribunali americani sono totalmente fuori controllo: Donald Trump alza ulteriormente lo scontro con la giustizia americana. Il presidente è sotto accusa per aver deportato oltre 260 migranti irregolari venezuelani in un carcere di massima sicurezza a El Salvador, senza rispettare le norme di legge e le direttive della magistratura. Per questo, un giudice federale è pronto ad avviare un procedimento per oltraggio alla corte contro Trump e i suoi funzionari. Colpevoli, secondo l'accusa, di aver mostrato disprezzo volontario nei confronti del tribunale e di aver violato l'ordine di non espellere i cittadini venezuelani in base a una legge del 1798, l'enemies act. Legge di fatto quasi mai usata e in vigore in tempi di guerra, che consente al presidente di detenere o deportare i cittadini di una nazione nemica. L'ordine di stop era arrivato a metà marzo, quando i voli dal Texas erano in corso.