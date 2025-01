Gli interventi per garantire l’ordine pubblico e i livelli di sicurezza nelle città d’ora in poi non basteranno più per esprimere un giudizio sui prefetti e i questori. Una direttiva del Viminale, voluta dal Ministro dell’Interno Piantedosi, introduce infatti nuovi elementi per misurare l’efficienza e la produttività. Si baseranno anche sulla capacità di portare a compimento espulsioni e rimpatri