Procede il piano di Trump per l'espulsione dei clandestini

"Li manderemo via il più velocemente possibile, sarà la più grande deportazione di massa di migranti irregolari nella storia degli Stati Uniti". Parole ripetute più volte in campagna elettorale da Donald Trump per delineare la sua agenda politica su immigrazione, sicurezza e confini. Uno stravolgimento scattato subito, il giorno stesso dell'insediamento alla Casa Bianca: Trump ha dichiarato lo stato di emergenza al confine messicano e ordinato l'invio immediato di 1.500 militari alla frontiera sud. Il Dipartimento di sicurezza interna ha pubblicato i dati delle prime due settimane di governo: quasi 5.700 migranti irregolari espulsi, circa 400 al giorno, mille arresti ogni 24 ore, e un calo del 95% di ingressi di migranti senza documenti.