Migranti, la ong Mediterranea in mare con una nuova nave

E adesso Luca Casarini salpa per nuove avventure e nuove polemiche. Su un altro scafo - appena inaugurato - della ong Mediterranea Saving Humans di cui è tra i capomissione e cofondatori. Quarantotto ore fa il battesimo del mare, nelle acque internazionali davanti a Trapani, con il passaggio di consegne simbolico fra il rimorchiatore Mare Jonio e la Mediterranea: questa nuova imbarcazione misura 54 metri di lunghezza, 12 di larghezza, pesa 1.050 tonnellate, vede raddoppiate sia dimensioni sia l'equipaggio, e potrà imbarcare fino a 270 migranti. Approntata a due passi da Valencia, in Spagna, Mediterranea issa bandiera tedesca a differenza della nave "sorella" Mare Jonio, battente bandiera italiana. Ed era, proprio la nuova nave Mediterranea, gestita in precedenza dalla ong tedesca Sea Eye che l'ha ceduta. Costo, allestimento e carburante pagati con migliaia di donazioni della gente, si fa sapere.