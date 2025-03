Migranti, l'Ue lancia il nuovo sistema di rimpatri

Per i rimpatri dei migranti la Commissione europea propone un sistema comune per avere procedure più rapide, semplici ed efficaci in tutta l'Unione. Con tassi di rimpatrio in media pari al 20% e con una frammentazione delle diverse modalità da Paese a Paese, serve, secondo Bruxelles, un quadro giuridico moderno, efficace e uniforme, per evitare abusi. Le nuove norme, assicurano a Bruxelles, daranno agli Stati membri gli strumenti necessari per eseguire i rimpatri nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.