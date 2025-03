Migranti, incubo ricorsi

Annullata dalla Cassazione la sentenza del Tribunale di Roma, che scagionava il governo dall'accusa di aver negato il presunto diritto dei clandestini della nave Diciotti di sbarcare in Italia appena attraccati, il timore oggi è quello di alimentare ulteriormente il traffico di migranti. Non tanto per le motivazioni della Corte suprema - fanno sapere dall'esecutivo - quanto per l'ordinanza che ne è derivata e che impone a Palazzo Chigi di risarcire con cifre che vanno dai 41mila ai 72mila euro pro capite il gruppo di eritrei rimasti a bordo per dieci giorni. Lo dice apertamente il vicepresidente del Consiglio Tajani che avverte: "Rischiano di saltare i conti pubblici, perché questa decisione spalanca le porte alla speculazione di chi arriverà da noi sperando di lucrare".