Migranti in Albania, la sentenza della Corte europea arriverà a giugno

Sui migranti lo scontro fra governo italiano e magistrati arriva davanti ai giudici della corte di giustizia europea, chiamata a decidere sull'interpretazione da dare al concetto di paese sicuro per i migranti. I giudici, riuniti in Lussemburgo, hanno aggiornato l'udienza al 10 aprile, quando saranno illustrate le conclusioni dall'avvocato generale della corte. Ma neanche in quella occasione il dibattimento arriverà al termine. Bisognerà attendere fino a fine maggio o addirittura giugno per avere una sentenza.