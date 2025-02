Migranti e Albania, il governo: "Andiamo avanti"

Contrastare l'ingresso di immigrati irregolari è l'impegno che abbiamo preso con gli italiani. Per questo non arretreremo di un passo. È lapidario il commento della presidente del consiglio Meloni - affidato ai fedelissimi - alla decisione della corte d'appello di Roma di far rientrare in Italia i 43 migranti appena trasferiti nei centri di accoglienza in Albania. Perché "è il modello da cui partire per la realizzazione di veri e propri hub regionali, sui quali c’è stata piena convergenza da parte dei ministri europei".