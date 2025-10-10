Migliaia di palestinesi tornano a Gaza City dopo il cessate il fuoco

Migliaia di palestinesi si stanno muovendo dal sud della Striscia verso Gaza City dopo che l'esercito israeliano si è ritirato da via Rashid. Negli ultimi mesi, a causa degli avvisi di evacuazione dell'Idf, i civili aveva lasciato il nord della Striscia. Anche a Khan Younis, nel sud, centinaia di palestinesi hanno cercato di rientrare nelle proprie abitazioni, trovando però edifici distrutti e cumuli di macerie dopo il ritiro delle truppe israeliane. Cinque valichi di frontiera, incluso quello di Rafah tra Gaza ed Egitto, dovrebbero essere riaperti, consentendo il passaggio degli aiuti.