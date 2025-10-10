Migliaia di palestinesi tornano a Gaza City dopo il cessate il fuoco

Sono i"civili che aveva lasciato il nord della Striscia dopo gli avvisi di evacuazione dell'Idf
Migliaia di palestinesi si stanno muovendo dal sud della Striscia verso Gaza City dopo che l'esercito israeliano si è ritirato da via Rashid. Negli ultimi mesi, a causa degli avvisi di evacuazione dell'Idf, i civili aveva lasciato il nord della Striscia. Anche a Khan Younis, nel sud, centinaia di palestinesi hanno cercato di rientrare nelle proprie abitazioni, trovando però edifici distrutti e cumuli di macerie dopo il ritiro delle truppe israeliane. Cinque valichi di frontiera, incluso quello di Rafah tra Gaza ed Egitto, dovrebbero essere riaperti, consentendo il passaggio degli aiuti.