Michele Emiliano vuole essere reintegrato in magistratura con tutti gli scatti maturati

A 22 anni dalla sua ultima udienza da magistrato, Michele Emiliano, 66 anni, sceso nolente dal treno della politica, vuole indossare nuovamente la toga. Chiede il reintegro, ma a quali condizioni? L'ex sindaco di Bari e ormai ex governatore della Puglia vuole sì essere reintegrato nei ranghi ma con tutti gli scatti maturati; che vuol dire agganciare il settimo livello della professionalità riconosciuta ai magistrati. Questo permetterebbe, all'ex dominus della sinistra pugliese, d'incassare uno stipendio di settemila euro netti mensili a fronte di una spettanza pari a 3.500 euro.