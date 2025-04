Metsola: "L'Europa cammini con le proprie gambe, ma resti unita agli Usa"

"L’Europa deve continuare a camminare con le proprie gambe". Lo afferma Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, intervenuta al congresso del Partito popolare europeo. "I cittadini ci hanno dato fiducia lo scorso giugno: ora dobbiamo prendere decisioni per garantire crescita economica e stabilità". Per Metsola, è il momento di rafforzare l’autonomia strategica dell’Ue e consolidare la fiducia nei confronti delle istituzioni europee.



Rispetto al dibattito in corso in Italia, dove anche la premier Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza del rapporto transatlantico, Metsola elogia la posizione del governo italiano: "Gli Stati Uniti sono il nostro più grande alleato, non solo dal punto di vista economico, ma anche per i valori che condividiamo: democrazia, libertà e diritti umani. Non possiamo immaginare un mondo in cui Europa e Stati Uniti non siano dalla stessa parte".



Infine, sul conflitto in Ucraina e sui tentativi di mediazione in corso, Metsola è netta: "Non si può parlare di pace senza l’Ucraina seduta al tavolo. E non si può raggiungere un accordo senza l’Unione Europea, che si è assunta la responsabilità di sostenere Kiev a livello umanitario, militare e finanziario. Il futuro della pace in Europa si decide anche con il nostro ruolo attivo".