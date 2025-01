Meteorite davanti a casa, l'impatto ripreso dalle telecamere di sorveglianza

Le telecamere di videosorveglianza di un’abitazione di Charlottetown, in Canada, hanno ripreso l’impatto di un meteorite a terra avvenuto a pochi metri dalla casa. I proprietari hanno trovato i resti della roccia una volta tornati a casa e, non riuscendo a spiegarsi cosa fosse, hanno guardato i video di sorveglianza per ricostruire l’accaduto. Il fenomeno si è verificato a luglio 2024, ma solo adesso Chris Herd, scienziato dell'Università dell'Alberta, ha confermato che si sia trattato di un meteorite.