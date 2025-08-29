Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame

Metal Gear Solid Delta dà il via all'operazione Snake Eater

Il rifacimento del terzo capitolo di Metal Gear Solid arriva su PC e console.

29 Ago 2025 - 19:55
02:06 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri