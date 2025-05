Messico, vasti incendi scoppiano in tutto il Paese

Gli incendi hanno infuriato in tutto il Messico, alimentati dalle scarse precipitazioni e dalle alte temperature, con febbraio che è stato il mese più caldo dal 1953, secondo le autorità. Lunedì 12 maggio si sono verificati 114 incendi attivi in 23 dei 32 stati del Messico, ha affermato Laura Velázquez, coordinatrice nazionale della protezione civile del Messico. Nel primo trimestre dell'anno sono bruciati circa 191mila, rispetto ai 68mila ettari dello stesso periodo dell’anno scorso. Velázquez ha spiegato che gli incendi sono stati innescati principalmente dalla mancanza di precipitazioni - che quest’anno sono state inferiori del 32,7% rispetto alla media del periodo 1991-2020 - e da un febbraio insolitamente caldo. Venti degli incendi registrati hanno colpito aree naturali protette. Due sono ancora attivi a Tepozteco, le colline che circondano la città di Tepoztlan, una destinazione turistica per il fine settimana a circa 80 chilometri a sud di Città del Messico.