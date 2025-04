Messico, uccisa la poliziotta "cacciatrice di gringos"

L’uomo, identificato come César Moisés Hernández, 34 anni, era stato condannato negli Stati Uniti all’ergastolo per omicidio di primo grado nel 2019. Il 2 dicembre scorso, durante un trasferimento verso il tribunale della contea di Kern, in California, è riuscito a fuggire dalla custodia, facendo perdere le sue tracce.