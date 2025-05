Messico, troppa violenza delle bande: tigri, leoni ed elefanti portati via da un rifugio

Un rifugio per animali nella città di Culiacan, nel nord del Messico, è stato costretto a spostare i suoi 700 animali poiché la violenza della guerra tra le bande criminali si è insinuata nella vita quotidiana. Martedì mattina un gruppo di veterinari ha preparato pesanti casse di metallo, caricandole una per una su una flotta di semirimorchi. Tra il carico: tigri, scimmie, giaguari, elefanti e leoni, tutti in fuga dall'ultima ondata di violenza dei cartelli che sta colpendo la città di Culiacan. La carovana di semirimorchi è partita martedì per un viaggio di oltre 200 chilometri fino alla città costiera di Mazatlan.