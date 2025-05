Messico, precipita da una mongolfiera che va a fuoco e muore

Una persona è morta durante il Festival della mongolfiere nello Stato messicano di Zacatecas. L'uomo si trovava a bordo di un pallone aerostatico, che stava per alzarsi in volo, quando la cesta ha preso fuoco. Le persone a bordo sono riuscite tutte a scendere, tranne la vittima. Per mettersi in salvo dalle fiamme l'uomo si è aggrappato a una fune fuori dalla cesta, fino a quando non ha più resistito ed è precipitato nel vuoto.