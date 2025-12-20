Logo Tgcom24
Mondo
Messico, pilota si barrica in cabina dopo il licenziamento

Caos all'aeroporto, volo bloccato

20 Dic 2025 - 10:09
L'aeroporto internazionale Benito Juárez di Città del Messico è stato teatro di un incidente che ha portato all'arresto di un pilota della compagnia Magnicharters. L'uomo, identificato come Edgar "M", si è barricato nella cabina di pilotaggio di un aereo pronto a decollare per Cancún, rifiutandosi di partire e impedendo lo sbarco dei passeggeri. L'azione, inizialmente scambiata per un tentativo di dirottamento terroristico, si è rivelata essere una protesta lavorativa: il pilota, appena licenziato, reclamava il mancato pagamento di cinque mesi di stipendio. Utilizzando l'interfono di bordo, ha spiegato le sue ragioni ai viaggiatori, mentre le forze di sicurezza e la Marina circondavano il velivolo. Dopo momenti di tensione, gli agenti hanno fatto irruzione, evacuato i passeggeri e arrestato il comandante, che ora deve rispondere dell'accusa di sequestro di persona e interruzione di pubblico servizio.

