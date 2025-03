Messico, paura su un autobus: le fiamme degli incendi minacciano i passeggeri

Attimi di paura per i passeggeri di un autobus nello stato messicano di Nuevo León, quando il mezzo si è trovato bloccato nei pressi di un incendio boschivo. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente, costringendo le persone a lasciare rapidamente il veicolo per mettersi in salvo. La regione sta affrontando una grave emergenza, con oltre 200 incendi attivi, blackout, carenza d'acqua e un forte peggioramento della qualità dell'aria.