Messico, l'esercito costruisce un rifugio per immigrati al confine con gli Usa

La marina messicana ha costruito un rifugio temporaneo in un campo sportivo nella città di confine di Metamoros. In questo modo l'esercito si prepara ad accogliere eventuali immigrati dopo le minacce di Trump, che ha detto di voler deportare milioni di immigrati privi di documenti. Secondo il Pew Research Center con sede negli Stati Uniti, nel 2022 c'erano circa quattro milioni di immigrati messicani non autorizzati.