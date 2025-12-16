Messico, jet precipita dopo il decollo: sei morti

Il velivolo privato era partito da Acapulco ed era diretto a Toluca con dieci persone a bordo.
Un jet privato è precipitato nel centro del Messico causando la morte di almeno sei persone. L’incidente è avvenuto poco dopo il decollo, quando l’aereo si è schiantato in un’area abitata, scatenando un incendio.
Il velivolo coinvolto è un Cessna Citation III, decollato da Acapulco e diretto a Toluca, nello Stato del Messico. A bordo si trovavano otto passeggeri e due membri dell’equipaggio, come confermato dalla protezione civile statale.
Dopo l’impatto, le fiamme si sono propagate rapidamente, ma l’incendio è stato successivamente domato dalle squadre di emergenza intervenute sul posto. Il bilancio preliminare fornito dalle autorità locali parla di sei vittime, mentre le condizioni degli altri occupanti non sono state rese note.
Le immagini mostrano i resti del jet tra le abitazioni e l’area messa in sicurezza dai soccorritori. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dello schianto, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza e di assistenza.