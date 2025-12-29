Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
i soccorsi

Messico, incidente del treno Interoceanico: 13 morti

Il treno, che viaggiava tra il Golfo del Messico e l'Oceano Pacifico, trasportava 241 passeggeri e nove membri dell'equipaggio

29 Dic 2025 - 09:13
00:45 
messico
deragliamento
video evidenza