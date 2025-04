Messe in tutto il mondo per papa Francesco

Mentre a Roma si svolgevano i funerali di Papa Francesco, a Buenos Aires migliaia di persone in lutto si sono radunate fuori dalla cattedrale, dove Bergoglio era solito tenere le omelie quando era arcivescovo, per rendere omaggio al primo pontefice latinoamericano. Sebbene la messa funebre in Piazza San Pietro fosse iniziata quando a Buenos Aires era l'alba, molti argentini si sono svegliati per seguire la diretta. Ore dopo, un corteo gigantesco si è diretto verso la piazza centrale della capitale, Plaza de Mayo, per una messa all'aperto. I fedeli hanno riempito le strade, alcuni in lacrime mentre l'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Garcia Cuerva, pronunciava il suo sermone cercando di trattenere le lacrime. "Piangiamo perché non vogliamo che la morte vinca, piangiamo perché il padre di tutti noi è morto, piangiamo perché sentiamo già la sua assenza fisica nei nostri cuori", ha detto Garcia Cuerva. "Che le nostre lacrime siano acqua per la nostra patria", ha aggiunto. Stesse emozioni nelle celebrazioni in tutto il mondo, da New York fino a Timor Est.