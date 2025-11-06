Mengoni in concerto a Eboli si commuove davanti a una piccola fan di soli 9 mesi

Un momento di pura dolcezza ha conquistato il pubblico del PalaSele di Eboli. Durante il suo concerto, Marco Mengoni ha notato tra la folla una piccola fan di appena nove mesi. Senza esitazione, l'artista è sceso dal palco per avvicinarsi alla bambina, regalando al pubblico una scena indimenticabile. Tra gli applausi e le emozioni dei presenti, Mengoni ha salutato la piccola con un sorriso e un gesto affettuoso, confermando ancora una volta il suo legame sincero con i fan. L'episodio, ripreso dai telefoni del pubblico, è rapidamente diventato virale sui social, dove molti utenti hanno commentato la spontaneità e la tenerezza del gesto.