Mengoni canta "Perdere l'amore" in concerto: l'omaggio a Ranieri

Momento di pura emozione durante il concerto di Marco Mengoni al Palasele di Eboli, in Campania. L’artista ha sorpreso il pubblico intonando "Perdere l'amore", la celebre canzone portata al successo da Massimo Ranieri nel 1988. Un omaggio sentito e potente, accolto da un'ovazione della platea. Sul palco, Mengoni ha interpretato il brano con voce calda e profonda, dando nuova vita a un classico intramontabile della musica italiana. Il video, condiviso sui social, è subito diventato virale tra fan e appassionati, che hanno elogiato la sua capacità di fondere tradizione e contemporaneità. Un ponte tra generazioni musicali: dal 1988 al 2025, "Perdere l'amore" continua a emozionare, questa volta nella voce di uno degli artisti più amati del panorama italiano.