Membro dell'ultradestra interrompe cerimonia sull'Olocausto al Pe

La presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, ha espulso dall'emiciclo l'eurodeputato dell'ultradestra polacca Grzegorz Braun per aver disturbato il minuto di silenzio che si svolgeva in Aula in memoria delle vittime dell'Olocausto. Braun avrebbe gridato più volte "pregate per le vittime del genocidio ebraico a Gaza" prima di essere portato fuori dagli usceri. Braun, eurodeputato indipendente parte del partito dell'ultradestra polacca Konfederacja Korony Polskiej, è stato più volte in passato accusato di diversi episodi di antisemitismo tra cui l'aver assaltato con un estintore nel 2023 proprio una Menorah, candelabro simbolo dell'ebraismo, installata nel Parlamento polacco a Varsavia.