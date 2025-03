La necessità di mantenere l'unità e non lasciarsi andare a divisioni e freddezza, per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, "obiettivo comune di Italia, Europa, Nato e Stati Uniti". E' questo il messaggio lanciato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Londra, dove ha partecipato al vertice ristretto sull'Ucraina ospitato dal primo ministro britannico Keir Starmer.