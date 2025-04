Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il vicepresidente Usa JD Vance. Davanti ai giornalisti, quando il premier ha iniziato a parlare ha chiesto: "C'è qualcuno che lo traduce?". E notando l'assenza del traduttore, la Meloni ha detto: "Ok, lo traduco da sola". E così ha fatto, facendo il suo discorso in italiano per poi tradurlo in inglese al suo ospite.