Meloni: "Trump vicino all'Europa" il fuorionda alla convention repubblicana

"Trump è forte e non si allontanerà mai dall'Europa: non c'è Occidente senza Usa", ha detto ieri la Meloni in collegamento con la convention dei conservatori americani. Il popolo ucraino "combatte un'aggressione brutale e dobbiamo lavorare per una pace giusta e duratura", ha aggiunto la premier. La premier Meloni, dopo aver terminato il suo intervento in videocollegamento per il Cpac americano, si è lasciata scappare un “volevo morì”, una battuta in romanesco, senza accorgersi che il microfono era ancora acceso.